Rıdvan Dilmen "Organizasyon sıfır"

Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı eleştirdi. Dilmen yaptığı değerlendirmede " Başakşehir maçı fazlasıyla hak etti. Daha organize ve daha istekliydiler. Gençlerbirliği'yle berabere kaldıktan sonra deplasmanda 4-1 kaybettiler. Epureanu ve Emre cezalı duruma düştü. İlk yarının sonlarına doğru Mossoro da sakatlandı. Abdullah Avcı için zor dakikalardı. Ardından 10 kişi kaldılar. Sağ bek ve sol beki uzun süre sarı kartla oynadı. Böylesine bir maçta Beşiktaş'ın bütün maç boyunca 'Bu gol de kaçar mı?' dediğimiz ne gol pozisyonu ne de takım savunmasında direnci var. Organizasyon sıfır." dedi.



Başakşehir'in karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını vurgulayan Rıdvan Dilmen "Başakşehir 'Beni çok hafife alıyorsunuz." düşüncesiyle hazırlanmış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray konuşuluyor ama 'Biz hala zirveye yakınız.' hırsıyla 1 hafta iyi hazırlanmış konsantre olmuş." şeklinde konuştu.

Dilmen, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı için "Avrupa çapında bir teknik direktör olduğunun altını çizmemiz lazım." ifadelerini kullandı.