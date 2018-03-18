Şenol Güneş küplere bindi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmada gergin anlar yaşandı.

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında dakikalar 7'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş futbolcularına sert çıktı. Tolgay Arslan'ı yanına çağıran Şenol Güneş, Lens'in sağ kanattan sola geçmesini isterken, Babel'i de sağ kanada aldı.

Özellikle takımının geriye yaslanmasına çok sinirlenen Güneş, Tolgay-Atiba ikilisinin daha önde kalmasını ve rakibin kolay şekilde kaleye gelmemesini istedi. Güneş, karşılaşmadan önce de futbolcuların ısındığı sırada saha kenarına geldi. Antrenörleri ve takım doktorunu yanına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, sinirli bir şekilde antrenörlere sorular sordu.