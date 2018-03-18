Derbide Kadıköy tamamen doldu. Fenerbahçeli taraftarlar kendileri için satışa sunulan biletleri tüketirken, tek bir koltuk bile boş kalmadı. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertliler, rakiplerine gönderme yapan bir koreografi şova imza attı. Tribünler ellerindeki sarı-lacivertli kartonları kaldırdı ve Galatasaray'ın Kadıköy'de son galibiyetinin 1999'da olduğu belirtilerek, "Gelenekte 19. yıl... Yönetmen Fenerbahçe" yazıldı. 3 boyutlu görselde ise bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkati çekti. Bir diğer tribünde 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı oluşturuldu.

Alex locadan izledi

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex, derbiyi sarı-lacivertli eski yönetici Sadettin Saran'ın locasında izledi. Taraftarlar, Brezilyalı yıldıza büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Tepki gören hareket

Dev derbide objektiflere yansıyan bir hareket tepki çekti. F.Bahçe Yönetim Kurulu yedek üyesi Cenk Başak, maçtan önce locasından G.Saraylı taraftarların bulunduğu tribüne doğru el hareketi yaptı.