Timsah nefes aldı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de düşme hattındaki ekiplerle arasındaki farkı açmak isteyen Bursaspor dün sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı kazandı. Geçen hafta Osmanlıspor'a mağlup olan Paul Le Guen'in öğrencileri, ilk yarıda etkili olamadı.Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 33'e yükseltti ve derin bir nefes aldı.Bursaspor'un golünün yeşil-beyazlı taraftarların 'Yönetim istifa' tezahüratlarının yapıldığı sırada gelmesi dikkat çekti. Tribünler, teknik direktör Paul Le Guen'e de tepki gösterdi. Bu arada Fransız çalıştırıcı, maç sonrası önemli 3 puan aldıklarını belirterek, "Savaşmaktan vazgeçecek son kişi benim" dedi.