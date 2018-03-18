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Tolgay Arslan: "Elia bana 'Faul yaptım' dedi"

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlı takımdan Tolgay Arslan, karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 21:42
Tolgay Arslan: Elia bana 'Faul yaptım' dedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara alan Beşiktaş'ta Tolgay Arslan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Elia'nın attığı gol öncesi kendisine faul yapıldığını söyleyen Tolgay, "Pozisyonu kendim görmedim, Elia ayağıma bastı. Televizyonda nasıl gözüktü bilmiyorum. Golden sonra Elia kendisi de söyledi 'Faul yaptım' diye. Bunu hakeme de söyledim. İkinci yarıda 'Haklısın' dedi bana. Şanssızlık. Net bir şekilde ayağıma bastı, dengemi bozdu" dedi.

Maç boyunca kötü oynadıklarını söyleyen Tolgay Arslan, "Kötü oynadık, özellikle ilk yarı çok kötüydük. o pozisyonla ilgili, gol geldiği için konuşuyoruz ama çok pozisyonları vardı. Bugün hazır değildik, takım olarak iyi oynamadık. Rakiplerimize bakmamız gerekiyor. Şampiyon olmak istiyoruz bu sene. Bu maç bizim için çok önemliydi. Ama dediğim gibi takım olarak çok kötü bir performans sergiledik. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor, maçlara odaklanması gerekiyor. Bunu başarırsak, beraber başarırız. İnşallah önümüzdeki maçların hepsini kazanırız" ifadelerini kullandı.

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Tolgay Arslan: "Elia bana 'Faul yaptım' dedi"
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