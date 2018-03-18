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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında trabzonmspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 16:02
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Yusuf Yazıcı, Jose Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz
Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Tomas Hubocan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Dame N'Doye, Hugo Rodallega

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Doria, Murat Yıldırım, Issam Chebake, Azubuike Okechukwu, Aytaç Kara, Aly Cissokho, Adem Büyük, Khalid Boutaib
Yedekler: Fabien Farnolle, Mickael Pereira, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Sadio Diallo, Mustafa Eskihellaç, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Emanuel Dening, Gilberto

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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Canlı)
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