Zirve yolunda 3 puan Başakşehir'in

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 28. dakikada Elia kaydetti.



BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM CEZALI



Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Medel ve Adriano, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu, ligin 27'nci haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.





CENK TOSUN TRİBÜNDE



İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun da, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etti. Milli Takım kampı için Türkiye'ye gelen Tosun, direkt stadyuma gelerek mücadelenin ikinci yarısına yetişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)

Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (Dk. 28 Eljero Elia)

STAT: Başakşehir Fatih Terim



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, İrfancan Kahveci (Dk. 79 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossora (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson(Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan(Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens(Dk. 68 Love), Talisca, Babel, Negredo



GOLLER: Dk. 28 Elia (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Caiçara, Elia, Clichy, Adebayor (Medipol Başakşehir), Medel, Babel, Adriano, Tosic (Beşiktaş)



KIRMIZI KART: Dk. 62 Caiçara (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikda sağ çaprazdan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Da Costa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



6. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Visca'nın önünde kaldı. Boşnak futbolcunun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.



20. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ortasında arka direkte topla buluşan Adebayor kafa vuruşunu yaptı. Boşta kalan topu diğer direğin dibinde önünde bulan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Tolgay, çizgi önünde kornere çıkardı.



28. dakikada Adebayor'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın içeri çevirdiği topa Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

45. dakikada Medipol Başakşehir'de, sakatlanan Marcio Mossoro yerine Stefano Napoleoni oyuna girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52'nci dakikada Tolgay'ın pasıyla topla buluşan Talisca'nın uzak mesafeden attığı şut auta gitti.



73'üncü dakikada Babel'in pasıyla topla buluşan Atiba'nın uzak mesafeden attığı şut az farkla dışarı çıktı.



86'ncı dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Talisca'nın önüne düştü. Brezilyalı oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşu auta gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

ŞENOL GÜNEŞ KAZANAN 11'İ BOZMADI



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş kazanan 11'i bozmadı. Kalede Fabri'ye görev veren tecrübeli teknik adam defans kurgusunu Gökhan Gönül, Medel, Tosic ve Adriano ile kurdu. Orta sahada Atiba ve Tolgay Arslan'a forma şansı veren Güneş; Lens, Talisca ve Babel'in önünde Negredo'ya forma verdi.





PEPE KADRODA YOK



Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe'yi ise riske etmedi. Hafta ortasında sakatlığının kısmen geçtiği ve özel bir ayakkabıyla oynayabileceği düşülen Pepe, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmedi.

EMRE VE ARDA LOCADAN TAKİP ETTİ



Medipol Başakşehir'in 2 önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, karşılaşmayı locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu ile yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.

3. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI'NDA ÇANAKKALE ZAFERİ KOREOGRAFİSİ

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesine Medipol Başakşehir taraftarlarının yaptığı koreografi damga vurdu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayan taraftarlar "18 Mart 1915'te olduğu gibi. Bugün de çok olanlar değil inananlar kazanacak." yazılı bir koreografi hazırladı.