9 gol, 2 kırmızı kartlık maçta gülen Erzurum

BŞB Erzurumspor'un Giresunspor'u konuk ettiği maç, son yıllarda görülmemiş bir heyecana sahne oldu. Tam 9 golün atıldığı mücadeleyi Erzurum 90+4'te kazandı: 5-4. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Gökhan Karadeniz (2), Erhan Çelenk (4 ve 59), Mert Nobre (63) ve Bekamenga (90+4) kaydetti. Giresun'a Almeida (19), Recep Aydın (52), Ahmad Abed (53) ve Dimitriadis'in (65) sayıları yetmedi. Giresun'da Hüsamettin (79), Erzurum'da ise Nobre (90+2) ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. BALIKESİRSPOR-İSTANBULSPOR : 0-1
İsta nbulspor , deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek dört hafta aradan sonra üç puanla tanıştı. Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren tek gol 55'te Aldin Cajic'in penaltı vuruşu ile geldi. ANKARAGÜCÜ:..... 1
ESKİŞEHİRSPOR:.. 0
Ankarag ücü, konuk ettiği Eskişehirspor'u tek golle mağlup ederek, ikinci sıraya yükseldi. Ankaragücü'ne üç puanı getiren golü, 71'inci dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti. SAMSUNSPOR:..... 0
BOLUSPOR:.......... 0
Düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Samsunspor'un Boluspor'u konuk ettiği maçtan gol sesi çıkmadı. İki takım birer puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor puanını 33'e, Bolu ise 44'e yükseltti.