9 gol, 2 kırmızı kartlık maçta gülen Erzurum

BUGÜN NELER OLDU

BŞB Erzurumspor'un Giresunspor'u konuk ettiği maç, son yıllarda görülmemiş bir heyecana sahne oldu. Tam 9 golün atıldığı mücadeleyi Erzurum 90+4'te kazandı: 5-4. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Gökhan Karadeniz (2), Erhan Çelenk (4 ve 59), Mert Nobre (63) ve Bekamenga (90+4) kaydetti. Giresun'a Almeida (19), Recep Aydın (52), Ahmad Abed (53) ve Dimitriadis'in (65) sayıları yetmedi. Giresun'da Hüsamettin (79), Erzurum'da ise Nobre (90+2) ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İsta nbulspor , deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek dört hafta aradan sonra üç puanla tanıştı. Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren tek gol 55'te Aldin Cajic'in penaltı vuruşu ile geldi.Ankarag ücü, konuk ettiği Eskişehirspor'u tek golle mağlup ederek, ikinci sıraya yükseldi. Ankaragücü'ne üç puanı getiren golü, 71'inci dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti.Düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Samsunspor'un Boluspor'u konuk ettiği maçtan gol sesi çıkmadı. İki takım birer puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor puanını 33'e, Bolu ise 44'e yükseltti.