Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor

İlk yarıda ligde Karabük formasıyla 13 maçta yalnız 1 gol atabilen Seleznyov, Akhisarspor'da ise 9 maçta 5 kez ağları sarstı. İkinci devredeki 9 karşılaşmanın 8'ine ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız, 1-1 biten Antalyaspor, 3-2 kazanılan Fenerbahçe ve son olarak yine 1-1 sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında birer, 3-0 galip tamamlanan Atiker Konyaspor mücadelesinde ise 2 kez ağları sarstı.

Akhisar'ın yeni golcüsü, takımının ikinci yarıda kazandığı 15 puanın 8'ine direkt katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise Akhisarspor'da 4 maçta 2 golle oynadı. Seleznyov'un gelişiyle yeşil-siyahlılarda ilk yarının en skorer ismi olan Henrique de yedek kulübesini mesken tuttu. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yalnız 5 maçta süre alıp ağları sarsamadı. Henrique, bu maçların 2'sinde ilk 11'de forma giyip 3'ünde ise sonradan oyuna dahil oldu.