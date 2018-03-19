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Avrupa'da Türk rüzgarı

Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan Türk futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı. Cenk Tosun, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu; takımlarının galibiyetle kapattığı haftaya, attıkları gollerle damga vurdular.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 01:54
Avrupa'da Türk rüzgarı
Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, La Liga'da ise Villarreal'de oynayan Enes Ünal, attıkları 2'şer golle takımlarına 3 puanı getirdi - Serie A ekiplerinden Milan'da görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 3-2 kazandıkları Chievo maçında gol perdesini açtı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'e giderek adapte olmaya başladı.

Everton, 31. haftada konuk olduğu Stoke City'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4 gol kaydetti.

İtalya liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.

İspanya ligi ekiplerinden Villarreal'de oynayan Enes Ünal da Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri 29. hafta maçında takımının gollerine imza attı.

20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'da gol sayısını 6'ya yükseltti.

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Avrupa'da Türk rüzgarı
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