Avrupa'da Türk rüzgarı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'e giderek adapte olmaya başladı.
Everton, 31. haftada konuk olduğu Stoke City'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4 gol kaydetti.
İtalya liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.
İspanya ligi ekiplerinden Villarreal'de oynayan Enes Ünal da Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri 29. hafta maçında takımının gollerine imza attı.
20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'da gol sayısını 6'ya yükseltti.