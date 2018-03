Bizim stat Kadıköy’den iyi!

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 biten F.Bahçe derbisinin ardından Ülker Stadı'ndan ayrılırken SABAH'a özel açıklamalar yaptı. İlk olarak maçı değerlendirmesini istediğimiz Belhanda, "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı. "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi. Kadıköy'deki atmosferi de sorduğumuz Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı.

TAFFAREL: HER ŞEYE RAĞMEN 1 PUAN DA İYİ

Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini SABAH'a değerlendirdi. "Bu statta oynamak her zaman zordu" diyerek kendi futbolculuk dönemine de vurgu yapan Taffarel, "İyi oynadık. Kazanmaya gelmiştik, önemli fırsatlar da yakaladık ama her şeye rağmen bu atmosferde yenilmemek ve lider kalmak da önemli" görüşünü paylaştı.