Enes Ünal Atletico Madrid’in kâbusu oldu

Villarreal, La Liga 29'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederken, galibiyetin mimarı duble yapan Enes Ünal oldu. Atletico, Griezmann'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. 82'de Gonzalez'in ortasında harika yükselen Enes, Oblak'ı avlayarak, eşitliği sağladı: 1-1. 20 yaşındaki milli oyuncumuz, 90+1'de ise kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde Bonera'nın vuruşunu arka direkte tamamlayarak sonucu ilan etti: 2-1. Hakan Çalhanoğlu ise Serie A'da Milan'ın Chievo'yu 3-2 yendiği karşılaşmada, bir gol atarak göz doldurdu.

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