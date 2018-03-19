Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerken maçtan sonra akıllarda bir isim kaldı: Emmanuel Adebayor. 34 yaşındaki Togolu yıldız, gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Özellikle ilk yarıda rakip ceza alanında kaptırdığı topun peşinden koşup, 80 metrelik deparın ardından Lens'ten topu çalan Adebayor, müthiş performansı ile karşılaşmaya damga vurdu.

İŞTE YAZARLAR VE YORUMCULARIN ADEBAYOR'LA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Rıdvan Dilmen - Sabah Spor yazarı: "Adebayor tam bir takım oyuncusu. Top Başakşehir'deyken 1 kişi fazlalar rakiplerinden. Hem orta saha hem forvet oyuncusu gibi. Gomis kadar olmasa da gol de atıyor ve orta sahada takımını rahatlatıyor. Avrupa'nın büyük takımlarında doymuş, gelmiş gibi değil."

Erman Toroğlu - Sabah Spor yazarı: "Beşiktaş'ın kadrosu geniş" diyoruz evet bir tane Adebayor yok. Aslında Başakşehir için şu yorumu yapmak lazım; Adebayor ve çocukları... Başakkşehir büyük maçlarda önemli eksiklerine rağmen, çalıştığı dersleri sahada nasıl ciddiyetle uyguladıklarını bize bastıra bastıra gösterdiler yine dün gece."

İlker Yağcıoğlu - a Spor yorumcusu: "Sahada 21 tane oyuncu vardı, 1 tane de büyük oyuncu vardı, Adebayor inanılmaz bir oyun oynadı. Ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha anladık. Bir oyuncu ancak bu kadar oynayabilir. Büyük oyuncu böyle olunuyor."

Serkan Korkmaz - a Spor Yayın Koordinatörü: "Adebayor gerçek bir yıldız. Adam, amatör ruhla takımı için her şeyi yapıyor. Sanki, kendisini herkese ispatlamak zorunda olan 20 yaşındaki bir genç topçu gibi oynuyor. Adebayor, "bazı" değil, hala Avrupa'nın tüm büyük kulüplerinde oynayacak düzeyde. Performansına odaklanan birileri varsa seneye yine büyük bir lige ve kulübe gitmesi beni hiç şaşırtmaz."

Dr. Gürkan Kubilay - a Spor yorumcusu: "Adebayor, 22 yaşında olmanın (!) avantajı ile oynuyor. Fenerbahçe, Adebayor'u alsa şampiyon olurdu. Sadece kendi performansı ile değil, diğerlerine örnek olup, onların da performansını arttırarak."

Serkan Akkoyun - Sabah.com.tr Spor Editörü: "Adebayor, Türkiye'de aktif olarak forma giyen futbolcular arasında, genç ve çocuklara rol model olması gereken ilk isim. Kariyerine, özel hayatına ve tüm yaşadıklarına rağmen 34 yaşında gösterdiği şu performansı futbol okullarında ders olarak okutmalı. Kardeşleri tarafından dolandırılan, annesi tarafından öldürülmek istenen, içinde bulunduğu milli takım otobüsü silahlı saldırıya uğrayan Adebayor, Türkiye'de herkese örnek profesyonel nasıl olunur dersi veriyor."

Uğur Karakullukçu - Sabah Spor Dış Haberler Sorumlusu: "Thanos'un karşısına Adebayor'u çıkarın."