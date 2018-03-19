Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Igor Tudor "Geldiğimde takım bitik haldeydi"

Igor Tudor "Geldiğimde takım bitik haldeydi"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor; Galatasaray'da geçirdiği günler ve Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 22:11
Igor Tudor Geldiğimde takım bitik haldeydi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini vurgularken Türkiye'ye arkadaşlarını görmek ve haftasonu Fenerbahçe - Galatasaray ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarını izlemek için geldiğini söyledi.

Maçları değerlendiren Tudor, "Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi tipik bir derbi oldu. Galatasaray için 1 puan önemliydi. Başakşehir - Beşiktaş maçından derbiye göre daha fazla keyif aldım." dedi.

Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Igor Tudor "Geldiğimde takım bitik haldeydi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN