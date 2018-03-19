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Marcelo Guedesli Lyon UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes'in formasını giydiği Olympique Lyonnais, Cska Moskova'yla oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 18:23
Marcelo Guedesli Lyon UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fransız ekibi, CSKA Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında; ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

UEFA'nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017'de Park Olympique Lyonnais'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon Kulübü'ne ne ceza vereceği büyük merak konusu.

UEFA DİSİPLİN KURULU KARARINI 31 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK.

Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Marsilya'nın kaderi de 31 Mayıs'ta belli olacak.

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Marcelo Guedesli Lyon UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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