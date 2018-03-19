O golü çalışmıştık

BUGÜN NELER OLDU

BaşakşehirTeknik Direktörü Abdullah Avcı, lig yarışı ve Beşiktaş galibiyeti hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Avcı'dan satır başları:İki takımın da kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmeye çalıştığı bir 90 dakika oynandı.Son haftalarda zihinsel olarak bir yorgunluğumuz oldu. Lige verilen milli ara bize çok iyi gelecek.Eğer şampiyon olacaksak seyircinin desteği çok önemli. Bugün bize çok önemli bir destek verdiler, onlara teşekkür ediyorum. Desteğe devam etsinler.Herkes bu yarıştan keyif almalı.Yaptığı sprintlerle Adebayor bizi öne taşıdı. Adebayor, çok iyi bir karakter ve örnek.sı öncesinde tribünlerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı. Tribünlerde Türkiye haritası şeklinde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Türk Bayrağı'nın önünde ise Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı'nın 275 kiloluk top mermisini kaldırdığı an, Medipol Başakşehirli futbolcuların asker selamı verişi ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in açtığı Türk Bayrağı resmedildi. Koreografinin üzerinde ise "18 Mart 1915'te olduğu gibi. Bugün de çok olanlar değil inananlar kazanacak" yazısı yer aldı. Turuncu-lacivertli futbolcular da sahaya "Çanakkale geçilmez bu millet asla yenilmez" yazılı pankartla çıktı.Beşikta ş, Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Bayern Münih maçında yıpranmış olduğu izlenimini verdi. Şenol Güneş, 6-7 oyunculuk rotasyon yapmamış olsa bu kötü görüntünün sebebi olarak kabul edilebilirdi. Ancak birçok futbolcu, belli ki kulübede yorulmuş! Tosic ile birlikte 1.90'lık Adebayor'a karşı cansiperane mücadele eden Medel dışında iyi seviyeye çıkan olmadı. Başakşehir takım oyununu iyi oynayınca, Beşiktaş kimliğinin çok gerisinde kaldı. Tolgay'a yapılan faulle kazanılan top, kontratakla gole dönüştü. Bence bu kritik karar, hakemin ikinci yarıdaki kararlarını da etkiledi. Tolgay-Oğuzhan ve dökülen Lens-Love değişikliği gerekliydi. 62'de Caiçara'nın kırmızı kart görmesi, oyunu Başakşehir kalesine yıksa da Başakşehir savunma hattı Alanya maçındakinin aksine çözülmedi. Eksiklerine rağmen Başakşehir hem Beşiktaş'ın şampiyonluk yükselişini durdurdu hem de "Yarışta ben de varım" dedi. Futbolları ve mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiler. Negredo ve Love gibi fark oluşturamayan oyuncuların olmadığı maçta Quaresma'nın maç kazandırmak için ne kadar önemli olduğunu hatırladık.