Son 3 haftada attığı 4 golle Premier Lig'de yıldızlaşan Cenk Tosun, iki golle Everton'ın, Stoke deplasmanında 2-1 kazanmasını sağladığı maçtan sonra, "Sezon başında Crystal Palace beni çok istemişti. Ama iyi ki transferim olmamış. Şimdi çok daha büyük bir kulüpteyim" ifadesini kullandı. Fiziksel olarak çok iyi olduğunu vurgulayan Cenk, "Premier Lig futbolun NBA'i... Çalışma seviyesi çok farklı. Mesela zorunlu fitness'a sokuyorlar. Türkiye'de bu isteğe bağlı. Haftada iki gün izin var ama öyle ağır idmanlar yapıyoruz ki" dedi. Liverpool ile Nisan'da yapacakları derbiye de değinen milli futbolcu, "Gerçekten çok özel bir şey kulüp için. O maçta gol atarsam tabii çok mutlu olurum" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A GÜVENİYORUM

A Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gelen Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti. Milli futbolcu, "Beşiktaş için kilit maçtı ama maalesef yenildik. Ama ben eski takım arkadaşlarıma şampiyonluk için güveniyorum"dedi.