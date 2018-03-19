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Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

İspanya'da Ronaldo fırtınası esiyor! Real Madrid'in Girona karşısında aldığı 6-3'lük galibiyette 4 gol atan Ronaldo, kariyerinde bir yeni rekora daha imza attı. Ronaldo, attığı 4 golle birlikte kulüp ve milli takım formalarıyla 50. kez hat-trick yapmayı başardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 12:19
Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, evinde Girona'yı 6-3 yendi.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 11. dakikada Cristiano Ronaldo, 29. dakikada Cristhian Stuani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıda 47, 64 ve 90+1. dakikalarda Ronaldo, 59. dakikada Lucas Vazquez ve 86. dakikada Gareth Bale, Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri kaydetti.

Mücadelenin 67. dakikasında Stuani ve 88. dakikada Juanpe, Girona'nın ikinci ve üçüncü gollerini attı ve karşılaşma 6-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci "hat-trick"ine imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, RealMadrid'de 44, Manchester United'da bir, Portekiz Milli Takımı'nda ise 5 kez hat-trick yaptı.

Real Madrid, bu skorla puanını 60'a yükseltirken, Girona 43 puanda kaldı.

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Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı
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