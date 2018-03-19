Seçimlerim yanlıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası özeleştiri yaptı. Yenilgiyi hak ettiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Takımın yorgun olduğunu kabul etmiyorum. Oyun olarak bir şey yapmadık. Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Savunmada kalmamıza rağmen rakibe şans verdik. Ne ofans ne de defans olarak doğru işler yaptık. Çok kolay top kaybettik, şut yok, orta yok! Üretken değildik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra pozisyon üretemedik. Mağlubiyeti hak ettik. Büyük bir şans yakalamıştık ama bunu kullanamadık. İkinci yarı belki 1 puan alabilirdik. Ama yine de iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Mazereti kimsede aramaya gerek yok. Oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Benim yanlış seçimlerim. Doğru uygulama yapamadık. Sebebini arayacağız."

Çok olanlar değil inananlar!

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçın sonucunu sosyal medya hesabından "Sahada çok olanlar değil, inananlar kazandı" notuyla paylaştı. Turuncu-lacivertliler, karşılaşma öncesi tribünde yaptığı Çanakkale koreografisinde de aynı vurguyu yapmıştı. Başakşehir böylece bir kez daha taraftar olarak az sayıda olsalar da şampiyonluğa inandıklarını ve mutlu sona ulaşacaklarının altını çizmiş oldu.