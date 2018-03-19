Takım kötüydü

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Başakşehir'in Elia ile attığı golden önce orta sahada faul beklemesi ile ilgili pozisyonu değerlendirdi: "Elia ayağıma bastı ve faul yaptığını söyledi. Ben de bunu hakeme ilettim. O da bana 'Haklısın' dedi. Gol olduğu için o pozisyonu konuşuyoruz ama biz takım olarak kötü oynadık. Herkesin yüzde yüzünü vermesi ve maçlara odaklanması gerekiyor. "

PEPE'YE İKİ HAFTA ÖZEL İZİN

F.bahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sağ ayak parmağı kırılan Pepe, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı. Milli takıma da seçilmeyen Portekizli yıldız, teknik direktör Şenol Güneş'ten iki hafta izin alarak ülkesine gitti.