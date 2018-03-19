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The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü

İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian, Medipol Başakşehir ile ilgili bir makaleye yer verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 12:40
The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü

The Guardian, "Az taraftar, kısa tarih ama Türkiye'nin 3 büyüğüne meydan okuyorlar" başlıklı inceleme yazısında, Medipol Başakşehir'in başarısından övgüyle bahsetti.

Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in fotoğrafına da yer verilen haberde, İngiltere Premier Lig'de eskiden forma giymiş futbolcuların, İstanbul ekibinin başarısında katkı sağladıkları aktarıldı.

Haberde, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü 2-0 yendiği maçta Adebayor, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Kerim Frei ve Eljero Elia gibi birçok tanıdık yüzle karşılaşıldığı belirtildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün idari direktörü Mustafa Eröğüt'ün açıklamasının da yayımlandığı yazıda, Medipol Başakşehir'in, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerle verdiği mücadele vurgulandı.

Makalede, şu andaki başarıyla ilgili "Beklediğimizden biraz daha çabuk gerçekleşti" ifadesini kullanan Mustafa Eröğüt'ün, "Ancak ivmeyi yakaladığımız zaman, bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen sezon şampiyon olsaydık, büyük sürpriz olurdu. Bu sene ise sürpriz olmaz. Beklentilerimiz değişti ve şu anda şampiyonluğun 4 favorisinden biriyiz." değerlendirmesine yer verildi.

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The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü
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