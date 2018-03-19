Trabzon böyle güzel

ONAZİ

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 4-1 kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı. 23'te ceza sahasında Olcay, Doria'nın arkadan yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.36'daceza sahası dışından çektiği sert şut Uğur'a çarpıp ağlara gitti: 1-1. 64'te Burak'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan, sol ayağıyla kaleci Ertaç'ın yanından topu filelerle buluşturdu:2 dakika sonra da N'Doye'un derinlemesine pasında savunmanın önünde topla buluşan'un kayarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti:86'da ise orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına yönelen, çizgi üzerinden yaptığı ayak içi vuruşla skoru ilan etti:Trab zonspor 'un 21 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, 2 dakika arayla iki kez ağları havalandırarak Trabzonspor'u rahatlatan isim oldu. 2018 yılında ilk kez gol sevinci yaşayan başarılı oyuncu, bu sezon Burak Yılmaz'dan sonra Trabzonspor formasıyla bir maçta iki gol atan ikinci oyuncu oldu. 11 resmi maç sonra ağları havalandıran Yusuf, ikinci golünden sonra tribünlere asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi.Yeni Malatyaspor karşısında 1 gol, 1 asistle skora etki eden Trabzonspor'un yıldızı Burak Yılmaz, takımını taşımaya devam ediyor. Bordo-mavili forma altında 20 gol atıp, 2 asist yapan tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'un ligdeki son 13 golünün 9'una direkt katkısı var (7 gol, 2 asist). Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Gomis'i (25) takibe devam eden Burak, her 78 dakikada bir skoru değiştiriyor.86'da attığı golle sahanın yıldızlarından biri olan Onazi, ikinci yarıda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu 27. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Bu arada Filip Novak, 31. dakikada sakatlanarak yerini Hubocan'a bıraktı. Çek sol bek 20. dakikada rakiple girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırından darbe almış ardından buz tedavisi ile maça devam etmişti.Dünkü maç öncesi evinde oynadığı son 5 maçta 2 gol atabilen Trabzonspor, Yeni Malatya ağlarına 90 dakikada 4 gol bıraktı.