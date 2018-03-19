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Türkiye A Milli Futbol Takımı toplandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanarak ilk çalışmasını yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 23:18
Türkiye A Milli Futbol Takımı toplandı

23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanan Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk çalışmasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelen millilerin, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Aday kadroda bulunan ve dün kulüplerinin maçında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı, diğer oyuncuların ise antrenmanda dar alan oyunları üzerinde durduğu kaydedildi.

Milli takım, hazırlıklarını yarın Riva'daki tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı toplandı
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