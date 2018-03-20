"Adebayor çok bilmiş ve magazinle iç içe olanlara örnek olsun"

AHMET ÇAKAR

Adebayor destan yazıyor. Sadece oynadığı futbolla değil verdiği mesajla da birçok Türk futbolcusuna örnek olmalı



GÜRCAN BİLGİÇ

Togolu futbolcu, bir Abdullah Avcı üretimidir. Lider oyuncu ile iyi oyuncu arasındaki farkı net şekilde gösterdi



LEVENT TÜZEMEN

Başakşehir'in yıldızı, son yıllarda Süper Lig'e gelen profesyonel ahlakı üst düzeyde olan isimlerden en önemlisi



MURAT ÖZBOSTAN: Başakşehir'in Beşiktaş karşısında aldığı galibiyette en büyük pay, takımın tecrübeli ismi Emmanuel Adebayor'daydı diyebiliriz. 34 yaşındaki Togolu yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz?



AHMET ÇAKAR: Adebayor destan yazıyor. Sadece oynadığı futbolla değil verdiği mesajla birçok Türk futbolcusuna örnek olmalı. Adam 34 yaşında. Adamın futbol kariyeri tüm Türk futbolcularının kariyerinden fazla. Görünen o ki son durağı Başakşehir. Ama İstanbul'da nasıl oynuyor biliyor musunuz? Sanki Afrika'dan Avrupa'ya yeni gelmiş, 18 yaşında genç bir siyahi oyuncunun oynadığı şevkle oynuyor. Adebayor'dan herkes dersini almalı. O, çokbilmiş, magazin basınıyla iç içe, şekle önem veren, basına hesap sormaya kalkan Türk futbolcuları yok mu, Adebayor'un yarısı kadar olsanız yeter.



GÜRCAN BİLGİÇ: Adebayor, bir Abdullah Avcı üretimidir. Devre arası transfer olarak geldi, iki aya yakın süre özel olarak hazırlandı, sonra da karakterini ortaya koydu ve takımı başkalaştırdı. Epureanu ve Emre'nin yokluğuna, Mossoro da eklendiği halde, tutkal gibi takımı bir arada tuttu. Lider oyuncu ile iyi oyuncu arasındaki fark budur işte. Bu yüzden Talisca'yı eleştiriyorum.



İSKENDER GÜNEN: Son yıllarda Süper Lig'e gelen profesyonel ahlakı üst düzeyde olan oyunculardan birisi. İlerlemiş yaşına rağmen Başakşehir'in bugünlere gelmesinde büyük payı olan isimlerin başında geliyor. Profesyonel ahlakına en önemli örneklerden biri ise Beşiktaş maçında Lens'i kendi ceza alanına kadar kovaladıktan sonra topa yaptığı hamle.



LEVENT TÜZEMEN: Adebayor'u hayranlıkla izledim. Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra Togolu yıldız adeta iki kişilik koştu, Beşiktaş savunmasına tek başına kafa tutup pres yaptı. Dalağı şişti, ciğerleri sökülecek gibi oldu ama 3 puanın kazanılması için yüreğini sahaya bıraktı.