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Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile maç yapacak Brezilya Milli Takımı'nda, Beşiktaşlı futbolcu Talisca da antrenmanda yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:39
Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile maç yapacak Brezilya Milli Takımı çalışmalarını devam ettirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Brezilya Milli Takımı'nın, Spartak Tesisleri'nde yaptığı çalışmada Beşiktaşlı futbolcu Talisca ile Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel de yer aldı.

Brezilya, cuma günü TSİ 19.00'da Luzhniki Stadı'nda Rusya ile hazırlık maçı yapacak.

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Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü
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