Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü

Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile maç yapacak Brezilya Milli Takımı'nda, Beşiktaşlı futbolcu Talisca da antrenmanda yer aldı.