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Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de iki günlük izin sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 20:11
Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynana derbide evinde Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de 2 günlük izin sona erdi. Ligin 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacak olan sarı lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi. Diğer oyuncuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptığı idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı
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