Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini vurgularken Türkiye'ye arkadaşlarını görmek ve haftasonu Fenerbahçe - Galatasaray ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarını izlemek için geldiğini söyledi.

Maçları değerlendiren Tudor, "Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi tipik bir derbi oldu. Galatasaray için 1 puan önemliydi. Başakşehir - Beşiktaş maçından derbiye göre daha fazla keyif aldım." dedi.