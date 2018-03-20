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Avrupa Gol Krallığı yarışında katsayı Bafetimbi Gomis’e engel oluyor!

33 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Avrupa Gol Krallığı puan hesaplamasında Spor Toto Süper Lig’in katsayısının 1.5 olmasından dolayı listede kendisinden daha az gol atan oyuncuların gerisinde kaldı.

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Avrupa Gol Krallığı yarışında katsayı Bafetimbi Gomis’e engel oluyor!
Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonlar hemen hemen kesinleşirken, gol krallığı yarışında ise büyük bir rekabet var. Krallıkta, Liverpool formasıyla fırtına gibi esen Mohamed Salah ilk sıraya yükselirken, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin düşük kat sayısı nedeniyle ilk 10'da yer alamadı. Avrupa gol krallığı yarışında 25 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi kadar fileleri havalandıran Gomis, katsayının 1.5 olması nedeniyle 37.5 puan topladı. Sakatlığı bulunan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ise 3. sıraya geriledi.

KATSAYIYI BİR TEK JONAS AŞTI
5 büyük lig (kat sayı:2) dışında tabloya girebilen tek isim Benfica formasıyla 31 gol atan Jonas oldu. Gomis kalan haftalarda performansını devam ettirebilirse ilk 10 sırada kendisine yer bulabilir.

34
Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda 28 gol, 6 asist yapan Gomis, Galatasaray'ın toplamda 34 golüne direkt katkı sağladı.

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Avrupa Gol Krallığı yarışında katsayı Bafetimbi Gomis’e engel oluyor!
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