Avrupa Gol Krallığı yarışında katsayı Bafetimbi Gomis’e engel oluyor!

JONAS

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonlar hemen hemen kesinleşirken, gol krallığı yarışında ise büyük bir rekabet var. Krallıkta, Liverpool formasıyla fırtına gibi esen Mohamed Salah ilk sıraya yükselirken, Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin düşük kat sayısı nedeniyle ilk 10'da yer alamadı.Sakatlığı bulunan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ise 3. sıraya geriledi.Gomis kalan haftalardaperformansını devam ettirebilirseilk 10 sırada kendisine yer bulabilir.Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda 28 gol, 6 asist yapan Gomis, Galatasaray'ın toplamda 34 golüne direkt katkı sağladı.