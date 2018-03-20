Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Schuster, Çin'e gitti

Schuster, Çin'e gitti

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster, kariyerine verdiği dört yıllık aranın ardından Çin ekibi Dalian Yifang ile anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:44
Schuster, Çin'e gitti

Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Çinli teknik adam Ma Lin'in görevine son verildiği ve yerine Alman Schuster'in getirildiği belirtildi.

Çin Süper Lig'e bu sezon yükselen ve Atletico Madrid'den Yannick Carrasco ve Nico Gaitan gibi önemli oyuncuları transfer ederek iddialı bir kadro kuran Dalian Yifang, bu sezon çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.

Teknik direktörlük kariyerinde 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Schuster, son olarak 2013-14 sezonunda Malaga'yı çalıştırmıştı. Alman teknik adam, Real Madrid, Köln ve Shakhtar Donetsk gibi önemli takımlarda da görev almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Schuster, Çin'e gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN