Spor Toto Süper Lig'de yerli şampiyon: Trabzonspor

Süper Lig'de ilk 5 mücadelesini devam ettiren Trabzonspor'da yerli oyuncular takımın yükünü çekiyor. Akhisar deplasmanında Burak, Okay, Yusuf ve Olcay'ın skora etkileri ile kazanan, Yeni Malatya karşısında ise Yusuf ve Burak'ın performansı ile üç puanı alan Trabzonspor sadece yerli oyuncuların skorları ile oluşan puan tablosunda zirvede. Attığı gollerin 32'sini yerlilerin ayağından bulan bordo-mavililer,. Lig lideri G.Saray'ın 6. sıraya düştüğü listede, Beşiktaş 5, F.Bahçe ise ancak 12. sırada yer alabildi.Çıktığı 20 resmi maçta 20 gol atan Burak, 2 de asistle takımına katkı yaptı.24 lig maçında görev yapan Okay, bu sezon 2 gol attı, 1 asist yaptı.Yusuf Yazıcı, 25 lig maçında 5 gol atarken, Olcay 3, Abdülkadir 2 kez ligde rakip ağları sarstı.Trabzonspor'un son iki maçta aldığı 6 puanla Avrupa Ligi yarışında tekrar iddialı duruma gelmesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yüzünü güldürdü. Çalımbay, en kötü günlerde bile her zaman takımına güvendiğini belirterek, "Bu takım çok daha iyisini yapabilecek seviyede ancak şu an tek hedefimiz var; kalan maçlarımızı galibiyetle taçlandırıp, Avrupa kupalarına katılma hedefimize ulaşmak" diye konuştu.