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'da hazırlıkları başladı

'de lider , ligin 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 21:18
Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları başladı

'ndeki idmanda ilk olarak takım hâlinde salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo katılmadı.

Sarı kırmızılı takımın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde gerçekleştirdiği antrenmanda özel de bir misafiri vardı. taraftarı olan Koray Ataman, antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla bir araya gelerek toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Terim tarafından Galatasaray forması hediye edilen Koray, bir süre oyuncularımızın yaptığı antrenmana da katıldı.

Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları başladı
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