Muslera "Galatasaray istemezse rotam İtalya"

Galatasaray forması altında yedinci sezonunu geçiren Fernando Muslera, geleceği ile ilgili planlarını İtalyan basınına anlattı. La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Francesco Fontana'ya özel röportaj veren Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı günlerinden eski kulübü Lazio ile ilgili düşüncelerine kadar hakkında merak edilenleri dile getirdi. İşte Fernando Muslera'nın İtalyan basınına verdiği röportaj:

Galatasaray ile üç yıl daha kontratım var ve burada bulunmaktan çok çok mutluyum. Eğer Galatasaray beni performansımdan ya da maddi sebeplerden dolayı elden çıkarmak isterse İtalya'ya dönebilirim. Şu an hem benim hem de kulüp için bu durumun gerçekleşmesi zor gözüküyor. Serie A'dan bazı teklifler aldım ama bununla menajerim Fonseca ilgilendi.

LAZİO BENİ İYİ BİR KALECİ YAPTI

İtalya'daki günlerimi unutmadım. Hâlâ 2-3 günlük izinlerimde Roma'ya geliyorum ve eski arkadaşlarımla hasret gideriyorum. İtalya deneyimi beni iyi bir adam, Lazio da beni iyi bir kaleci yaptı.

Astori'yi şahsen tanımıyordum ama ani ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Biz futbolcular düzenli olarak sağlık testlerinden geçiyoruz. Astori'ye ne olduğunu da Tanrı biliyor. O yüzden hayatta ne yaparsak yapalım sonucu değiştiremiyoruz.

RAKİPLERLE FARKI AÇTIK

Galatasaray'da 7. sezonum ve 4. şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. Lideriz ve en yakın rakibimiz Başakşehir. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açtık. Takım olarak şampiyonluk hedefine kilitlendik. Muhteşem taraftarımıza bu kupayı hediye edeceğiz. Bunu başaracağımıza hepimiz inanıyoruz ve çok çalışıyoruz.

Eski kulübüm Lazio'yu sürekli olarak takip ediyorum. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oldukça başarılılar. Genç kalecileri Strakosha'nın performansı benim için sürpriz olmadı.