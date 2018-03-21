Haber hattı

Göztepe, Tamer Tuna İle görüşme masasında
Göztepe,
başarılı teknik direktörü Tamer Tuna ile sözleşme uzatmak istiyor. Başkan Mehmet Sepil, 41 yaşındaki teknik adamla sözleşme masasına oturdu. Görüşme hakkında bilgi veren Tamer Tuna, "Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik
" dedi. Sepil'in kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediğini belirten Tuna, "Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece dedikodu
" dedi. Sepil'in, sözleşmesi sezon sonu bitecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju'yla da bir hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Şehitten duygulandıran istek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti duygulandırdı. Koyu bir Eskişehirspor taraftarı olan kahraman Şehit, vasiyetinde "Söyle, Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri
" ifadelerini kullandı. Turgay Demir'in acı günü
FOTOMAÇ yazarı ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, ağabeyi Oktay Demir'i kaybetti.
Merhumun cenazesi, Edirne Uzunköprü Kırcasalih Köyü Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, Kırcasalih Mezarlığı'na defnedildi. SABAH Spor olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Turgay Demir'e başsağlığı diliyoruz.