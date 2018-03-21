Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe,başarılı teknik direktörü Tamer Tuna ile sözleşme uzatmak istiyor. Başkan Mehmet Sepil, 41 yaşındaki teknik adamla sözleşme masasına oturdu. Görüşme hakkında bilgi veren Tamer Tuna, "" dedi. Sepil'in kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediğini belirten Tuna, "" dedi. Sepil'in, sözleşmesi sezon sonu bitecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju'yla da bir hafta içinde masaya oturacağı bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti duygulandırdı. Koyu bir Eskişehirspor taraftarı olan kahraman Şehit, vasiyetinde "" ifadelerini kullandı.FOTOMAÇ yazarı ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, ağabeyiMerhumun cenazesi, Edirne Uzunköprü Kırcasalih Köyü Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, Kırcasalih Mezarlığı'na defnedildi.