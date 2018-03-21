Hollanda da VARIM dedi

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre VAR yani video yardımcı hakemi sisteminin resmen yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu sezon Hollanda Kupası'nda denenen sistemin başarıya ulaştığı vurgulanan yazıda, "VAR sistemi 2018/19 sezonundan itibaren kullanıma girecektir"
ifadelerine yer verildi. VAR sistemi hali hazırda Almanya ve İtalya'da uygulanırken, Fransa ve İspanya'da da önümüzdeki sezon sisteme geçiş yapılacak. Avrupa'nın bir numaralı ligi olarak kabul edilen Premier Lig ise VAR uygulamasına 2019-2020'de geçecek.