Hollanda da VARIM dedi

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre VAR yani video yardımcı hakemi sisteminin resmen yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu sezon Hollanda Kupası'nda denenen sistemin başarıya ulaştığı vurgulanan yazıda,ifadelerine yer verildi. VAR sistemi hali hazırda Almanya ve İtalya'da uygulanırken, Fransa ve İspanya'da da önümüzdeki sezon sisteme geçiş yapılacak.