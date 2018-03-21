Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hollanda da VARIM dedi

Hollanda da VARIM dedi

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Hollanda da VARIM dedi
Hollanda 1. Ligi Eredivisie'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre VAR yani video yardımcı hakemi sisteminin resmen yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu sezon Hollanda Kupası'nda denenen sistemin başarıya ulaştığı vurgulanan yazıda, "VAR sistemi 2018/19 sezonundan itibaren kullanıma girecektir" ifadelerine yer verildi. VAR sistemi hali hazırda Almanya ve İtalya'da uygulanırken, Fransa ve İspanya'da da önümüzdeki sezon sisteme geçiş yapılacak. Avrupa'nın bir numaralı ligi olarak kabul edilen Premier Lig ise VAR uygulamasına 2019-2020'de geçecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda da VARIM dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN