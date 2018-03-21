Beşiktaş sadece iki maçı çevirebildi

BUGÜN NELER OLDU

İLK şampiyonluğun geldiği 2015-2016 sezonunun 13, ikinci şampiyonluğun geldiği 2016-2017 sezonunun 8 puan gerisinde olan siyah-beyazlıların bu sezon yaşadığı en önemli sıkıntılardan birisi de geriye düştüğü maçları çevirememesi. Kara Kartal, Süper Kupa dahil olmak üzere 10 maçta mağlup duruma düşerken, sadece ikinci yarıda Antalyaspor ve Fenerbahçe karşısında galibiyete ulaşabildi. Diğer 8 maçın 5'ini kaybeden Beşiktaş, 3 tanesinde de berabere kaldı.Başakşehir yenilgisiyle yarışta yara alan Beşiktaş, 26 haftadır liderlik koltuğunun uzağında. Son iki sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, bu sezon taraftarlarına liderlik keyfi yaşatamadı. Kartal, 1, 4 ve 5. haftalarda liderle aynı puanda bulunmasına rağmen averajı kötü olduğu için zirveyi göremedi.