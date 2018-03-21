Yine şampiyon olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Beşiktaş'ın 115. yıl kutlamalarına katılan Başkan Fikret Orman, Başakşehir karşısında şanssızlıktan değil, iyi olmadıklarından dolayı yenildiklerini söyledi. Orman, "Artık önümüze bakacağız. Daha sekiz maç var." dedi. Geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Fikret Orman, Kıbrıs'ı çok sevdiğini de söyledi. Gecede taraftarlar bol bol şampiyonluk şarkıları söyledi ve renkli görüntüler oluşturdu.KKTC'de düzenlenen kutlamada minik kartallarla 115. yıl pastasnı ı kesen Beşiktaş Başkanı Orman, dün gittiği Antalya'da ise yenilenen Kartal Yuvası mağazasının açılış törenine katıldı.