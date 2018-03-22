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"Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor"

Teknik Direktörü , 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta yarın İsveç ile yapacakları maç öncesi kalan beş maçı da kazanmak gerektiğini belirtti ve lılara destek çağrısında bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 21:55
Alpay Özalan Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor

Teknik Direktörü : "Bu zorlu sürecin ilki ve de en önemlisi, İsveç'le yarın yapacağımız karşılaşma. Bizim, seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. O bakımdan lı futbolseverleri maçımıza bekliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesine açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, İsveç maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşimiz zor ama zoru başarmak da bizim milletimize has bir şey. Buna inanıyorum. Oyuncularım da inanıyor. Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu zorlu sürecin ilki ve de en önemlisi, İsveç'le yarın yapacağımız karşılaşma. Bizim, seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. O bakımdan Alanyalı futbolseverleri maçımıza bekliyoruz."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ümit Milli Futbol Takımı, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde yaptığı antrenmanla İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmana A Milli Takım kampından gelen Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik'in de katıldığı kaydedildi. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de çalışmayı takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan, ay-yıldızlı ekibin oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın 22. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı kaydedildi.

Milli takım, 6. Grup'taki 6. maçında yarın saat 17.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda İsveç'le karşılaşacak.

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Alpay Özalan "Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor"
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