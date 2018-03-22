Alpay Özalan "Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor"

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alpay Özalan: "Bu zorlu sürecin ilki ve de en önemlisi, İsveç'le yarın yapacağımız karşılaşma. Bizim, seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. O bakımdan Alanyalı futbolseverleri maçımıza bekliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesine açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, İsveç maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşimiz zor ama zoru başarmak da bizim milletimize has bir şey. Buna inanıyorum. Oyuncularım da inanıyor. Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu zorlu sürecin ilki ve de en önemlisi, İsveç'le yarın yapacağımız karşılaşma. Bizim, seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. O bakımdan Alanyalı futbolseverleri maçımıza bekliyoruz."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ümit Milli Futbol Takımı, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde yaptığı antrenmanla İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmana A Milli Takım kampından gelen Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik'in de katıldığı kaydedildi. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de çalışmayı takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan, ay-yıldızlı ekibin oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın 22. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı kaydedildi.

Milli takım, 6. Grup'taki 6. maçında yarın saat 17.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda İsveç'le karşılaşacak.