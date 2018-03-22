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lı Atakan'a ilgisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi 'da forma giyen genç ön libero , Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan 'ın radarına girdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 12:14
Altaylı Atakan'a Beşiktaş ilgisi

ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, "Beyaz Atiba" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Altaylı Atakan'a Beşiktaş ilgisi
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