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, - iddialarını yorumladı

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın zirvesinde bulunan 'da kaptan , adı son haftalarda sıkça 'le anılan Brezilyalı oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 23:45
Andres Iniesta, Neymar - Real Madrid iddialarını yorumladı

kaptanı , 'ın 'e gitme olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Neymar'ın Real Madrid'e gitme ihtimalinin Barcelona'ya dönme ihtimalinden daha yüksek olduğunu ifade eden Iniesta şöyle konuştu "Bir yerden ayrıldığınız zaman oraya dönmeniz zordur. Benim için Neymar'ın Barcelona'ya dönmesi Real Madrid'e transfer olmasından daha şaşırtıcı olur."

İspanyol medyasında Neymar'ın, Barcelonalı eski takım arkadaşlarını arayarak kulübün kendisini transfer etmesini sağlamaları yönünde istekte bulunduğu iddia edildi. Öte yandan, Neymar hayranlığını her fırsatta vurgulayan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Neymar için 400 milyon euro tutarında bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Iniesta, Real Madrid'in Neymar hedefiyle ilgili olarak "Madrid ve Florentino için imkansız bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

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Andres Iniesta, Neymar - Real Madrid iddialarını yorumladı
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