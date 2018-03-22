Aykut Kocaman: Utandığım için mi PFDK’ya sevk etmişler

TFF
Hukuk Müşavirliği önceki gün PFDK
sevklerini açıklarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
'ın, Galatasaray
derbisi sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olara
k sevk edildiğini duyurmuştu. Tecrübeli teknik adam, söz konusu sevkle ilgili "Hakem konusunu dillendirmekten utandığımı söylemiştim. Bunun için mi sevk etmişler?"
diyerek, çıkacak muhtemel cezaya tepki gösterdi. AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
Aykut Kocaman, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası hakem Bülent Yıldırım
'la ilgili şunları söylemişti: "Maçın başından bu yana eşitliğin bozulmaması için Galatasaray kadar büyük çaba gösterdi. Haftalardır söylüyorum, açıkçası utanıyorum bu konuları dillendirmekten ama çok net bir şekilde gözüküyor. Ötesini söylemeye gerek yok! Gözünün önündeki 3 net penaltıyı vermedi."