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: Utandığım için mi ’ya sevk etmişler

, derbisi sonrası ’ya sevk edilmesine böyle tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Aykut Kocaman: Utandığım için mi PFDK’ya sevk etmişler
Hukuk Müşavirliği önceki gün sevklerini açıklarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın, derbisi sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildiğini duyurmuştu. Tecrübeli teknik adam, söz konusu sevkle ilgili "Hakem konusunu dillendirmekten utandığımı söylemiştim. Bunun için mi sevk etmişler?" diyerek, çıkacak muhtemel cezaya tepki gösterdi.

AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
Aykut Kocaman, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası hakem 'la ilgili şunları söylemişti: "Maçın başından bu yana eşitliğin bozulmaması için Galatasaray kadar büyük çaba gösterdi. Haftalardır söylüyorum, açıkçası utanıyorum bu konuları dillendirmekten ama çok net bir şekilde gözüküyor. Ötesini söylemeye gerek yok! Gözünün önündeki 3 net penaltıyı vermedi."
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Aykut Kocaman: Utandığım için mi PFDK’ya sevk etmişler
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