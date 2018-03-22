Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Ligde gerek alt sıralarda gerekse üst sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda milli aranın ardından Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Zor maç. Her iki takım için de zor. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi" dedi. Çalımbay, "Bizimle birlikte Avrupa'yı hedefleyen takım sayısının fazla olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan zorlu süreçten başımız dik çıkarak sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz" diye konuştu. Bu arada bordo-mavili oyuncular, yarın Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

'BENİM İÇİN İYİ BASAMAK'

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan Filip Novak, Çek basınına verdiği röportajda Türkiye serüveni hakkında konuştu. 27 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: "Çok mutluyum. Trabzonspor'a gelerek doğru bir hamle yaptım. Burası, kariyerim için iyi bir basamak. Bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Kucka, Bero, Hubocan ve Durica, geldiğimde bana çok yardımcı oldular."

DURİCA 5'İNCİ OLDU!

Slovakya'da düzenlenen, 'yılın sporcuları' anketinde Trabzonspor'dan Jan Durica 5'inci, Juraj Kucka ise 9'uncu sırada yer aldı. Napoli'de oynayan Marek Hamsik ilk sıraya otururken, bordo-mavili takımdaki diğer oyuncular Bero ve Hubocan listeye giremedi. Bu arada kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesindeki tedavisine devam edilen Durica, "İyileşmem biraz zaman alacak" diye konuştu.

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