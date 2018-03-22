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'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

, milli aradan sonra ’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 19:23
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak , BJK 'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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