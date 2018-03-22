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, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:21
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak maç hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklar kapsamında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda maç yapacak. 18.00'da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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