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, tarihine geçti

 Milli Futbol Takımı'nın Çin'i 6-0 yendiği hazırlık maçında 3 gol atan , milli formayla en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 20:01
Gareth Bale, Galler tarihine geçti

Nanning kentindeki Guangxi Stadı'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında ev sahibi Çin ile karşılaşan , 'ın 2'nci, 21'inci ve 62'nci, Sam Vokes'un 38'inci ve 58'inci, Harry Wilson'ın 45'inci dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 3 golle tamamlayan dli Gareth Bale, toplam gol sayısını 29'a çıkararak eski milli futbolcu Ian Rush'ı geçti ve Galler formasıyla en çok ağları sarsan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Gareth Bale, rekoru, forma giydiği 69 karşılaşmada ele geçirdi.

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Gareth Bale, Galler tarihine geçti
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