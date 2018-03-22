Ozan Tufan dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman; kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'ı geçtiğimiz günlerde affetmiş ve takımla çalışmalara başlamasına izin vermişti. Antrenmanlarda olağanüstü bir çaba sarf eden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yarın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında sahada olacak.

Milli oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle Aykut Kocaman, Bolu karşısında oyuncunun son durumunu da gözlemiş olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkan Ozan Tufan 3 gol atıp 1 de asist yaptı.