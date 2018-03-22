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dönüyor

'de tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda takımla idmanlara başlayan sahaya geri dönüyor.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 19:12
Ozan Tufan dönüyor

Teknik Direktörü ; kadro dışı bıraktığı 'ı geçtiğimiz günlerde affetmiş ve takımla çalışmalara başlamasına izin vermişti. Antrenmanlarda olağanüstü bir çaba sarf eden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yarın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında sahada olacak.

Milli oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle Aykut Kocaman, Bolu karşısında oyuncunun son durumunu da gözlemiş olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkan Ozan Tufan 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Ozan Tufan dönüyor
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