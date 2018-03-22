Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonsporlu futbolculardan Euro2024 için çağrı

lu culardan Euro2024 için çağrı

'un A Milli yıldızları Euro 2024 ev sahipliği başvurumuz için yapılan tanıtım çekimine katıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:20
Trabzonsporlu futbolculardan Euro2024 için çağrı

A forması giyen lu yıldızlar Abdülkadir Ömür ve ,Türkiye'nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin kamera arkası görüntüleri çok seyredilecek gibi görünüyor.

MİLLİLERDEN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİPLİĞİ ADAYLIĞINA TAM DESTEK

A Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 27 Mart'taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.

A Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonsporlu futbolculardan Euro2024 için çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN