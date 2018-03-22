Trabzonsporlu futbolculardan Euro2024 için çağrı

A Milli Takım forması giyen Trabzonsporlu yıldızlar Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı,Türkiye'nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin kamera arkası görüntüleri çok seyredilecek gibi görünüyor.
Abdülkadir Ömür şov ??— Sabah Spor (@sabahspor1) March 22, 2018
"La Bir gülme da" ??
"Gelin 2024'te Trabzon'da beraber bir hamsi yiyelum da" ??@turkeyforeuro24 #ShareTogether #BirliktePaylaşalım #EURO2024 pic.twitter.com/I3hPLz5wpG
MİLLİLERDEN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİPLİĞİ ADAYLIĞINA TAM DESTEK
A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.
Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 27 Mart'taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.
A Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.