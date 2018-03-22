“Türk futbolunda dijitalleşme çağını başlattık”

Turkcell
Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Life+ TV'de yayınlanan Spor+ programının konuğu oldu. Turkcell'in Türk sporuna katkılarından ve yeni projelerinden bahseden Bütün, "Kurulduğumuz günden bu yana 25 spor branşında, toplamda 500 milyon TL'nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcunun yanında olduk. Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse de bilinilirlik ve farkındalık yaratarak destek olmaya, TURKSPORU projemiz aracılığıyla devam ediyoruz" dedi. Bütün, kulüplerle yaptıkları dijital devrimi ise şöyle anlattı: "Galatasaray
taraftarı için 3 dijital paket oluşturduk. Sarı, Kırmızı ve Şampiyon. Örneğin Şampiyon Paketi'ni tercih edenler GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair tüm haber içeriklerini ulaşma imkanına sahip olabilecek. Ayrıca Galatasaray'ın golleri anında taraftarlarının ceplerine gelecek ve Galatasaray'ın her golünde taraftarlar 100 MB'lik internet kazanacak.Trabzonspor
ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde ise Türkiye'de ilk kez bir kentin plakalarını taşıyan başlangıç numaraları Trabzonspor taraftarları için kullanıldı. Trabzonsporlular için 61CELL adı verilen hatlarımız oluşturuldu. Türkiye'nin 5. şampiyonu Bursaspor
için 516'lı başlangıç numarasına sahip hatlar satışa sunuldu. Bu 3 gelir getiren iş modelimiz hem bizler hem taraftarlar hem de kulüpler için oldukça faydalı oldu."