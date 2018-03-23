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’dan şehitlere bayraklı saygı

, Türk Silahlı Kuvvetlerince () terör örgütlerine yönelik sürdürülen '' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er ve tüm şehitler için antrenmana dev Türk bayrağı ile çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 15:13
Antalyaspor’dan şehitlere bayraklı saygı

Antalyaspor, '' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve bugün Burdur'un Bucak ilçesi'nde toprağa verilen Sözleşmeli Er ve tüm şehitler için antrenmana dev Türk bayrağı ile çıktı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Bursaspor maçının hazırlıkları ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 oyununun ardından yarım sahada beyaz ve yeşil yelekli takım arasında maç oynandı. Antrenmana; U21 takımından Oğuzhan Kolak, Hamdi Tayfun Yılmaz ve Mustafa İnan'ın yanı sıra İsmail Kayalı, Cenk Şen, Emre İnan, Enes Salih Çavdar ve Enes Sancar Şahin de katıldı.

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Antalyaspor’dan şehitlere bayraklı saygı
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