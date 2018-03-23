Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya Stadyumu'nda konuk ediyor. A milli takım, İrlanda'nın ardından 27 Mart Salı günü Karadağ ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 0-0 İRLANDA CUMHURİYETİ (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal (k), Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun

İrlanda Cumhuriyeti: Colin Doyle, Seamus Coleman (k), Shane Duffy, Kevin Long, James McClean, Declan Rice, Jeff Hendrick, Alan Browne, Conor Hourihane, Scott Hogan, Sean Maguire

TÜRKİYE İRLANDA ARASINDA 14. RANDEVU

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 2'sini A Milli Futbol Takımımız kazanırken, İrlanda ise 5 kez galip geldi. Kalan 6 maç ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Türkiye 15, İrlanda Cumhuriyeti ise 27 gol atmayı başardı.

Türkiye, İrlanda'yı iki kez 2-1 ile geçerken, İrlanda'nın en farklı galibiyeti ise 1990'da Euro 1992 Elemeleri'nde oynanan 5-0'lık maç oldu.

Türkiye ile İrlanda arasında oynanan en gollü maçlar ise 1978'de 4-2 İrlanda galibiyetiyle sonuçlanan maç ile 3-1976'da oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç oldu.





LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 7. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkıyor..

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi.