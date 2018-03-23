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Cengiz’e nazar değdi

Sakatlığı devam eden Roma’nın yıldızı ’in oynaması zora girdi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Cengiz’e nazar değdi
2018 Dünya Kupası'nı gruplardan çıkamayarak kaçıran Türkiye ile play-off'ta Danimarka'ya yenilerek hayallerine veda eden İrlanda Cumhuriyeti bugün özel maçta karşılaşacak. Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Roma'nın yıldızı 'e nazar değdi. İstanbul'daki çalışmada sakatlanan Cengiz dün de düz koşu yaptı. Oynama ihtimali zor görünen Cengiz'in yerine Emre Akbaba'nın forma giymesi bekleniyor. Bu arada Abdülkadir Ömür ve Zeki Çelik, Ümit Milli Takımı'na gönderildi.
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Cengiz’e nazar değdi
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