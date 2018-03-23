Cengiz’e nazar değdi

2018 Dünya Kupası'nı gruplardan çıkamayarak kaçıran Türkiye ile play-off'ta Danimarka'ya yenilerek hayallerine veda eden İrlanda Cumhuriyeti
bugün özel maçta karşılaşacak. Antalya
Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da
başlayacak. TRT Spor'dan
yayınlanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic
yönetecek. Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder
'e
nazar değdi. İstanbul'daki çalışmada sakatlanan Cengiz dün de düz koşu yaptı.
Oynama ihtimali zor
görünen Cengiz'in yerine Emre Akbaba'nın forma giymesi
bekleniyor. Bu arada Abdülkadir Ömür ve Zeki Çelik, Ümit Milli Takımı'na gönderildi.